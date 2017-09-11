Одиозная экс-регионалка: фу, уберите Саакашвили из нашей приличной компании на "Миротворце"

Бывшему депутату от Партии регионов Елене Бондаренко не понравилась компания Михеила Саакашвили в базе "Миротворца". На своей странице в Facebook она призвала исключить экс-президента Грузии оттуда.

"Фу, уберите Саакашвили из нашей приличной компании на "Миротворце", - говорится в ее сообщении.

Ранее сайт центра "Миротворец" внес Саакашвили в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины. "Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ДПСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня экс-президенту Грузии удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».