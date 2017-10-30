В полиции назвали законными свои действия во время обыска в клубе Jugendhub

Действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub в ночь на 28 октября были законными. Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Радио Свобода".

"Поступали жалобы от местных жителей...было возбуждено уголовное производство по статье 317 Уголовного кодекса "содержание мест для незаконного употребления наркотических средств", были получены санкции суда на проведение обысков", - рассказал Крищенко.

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По его словам, пока в полицию не было обращений относительно действий полицейских и избиение.

"Во время обыска присутствовали представители военного комиссариата, которые уполномочены проводить розыск лиц, уклоняющихся от призыва на срочную службу. Они разбирались с теми людьми, доставляли их в помещение комиссариата. Полиция может принимать участие в розыске таких лиц по заявкам военкоматов", – добавил он.

Крищенко заявил, что во время следственных действий было осуществлено 17 фактов изъятия наркотических средств.

"Значительная часть посетителей пыталась избавиться от наркотических веществ, скрыть следы преступления, поэтому полиция употребляла разрешенные меры физического воздействия и в пределах разрешенных законом", – сказал руководитель полиции Киева.

Напомним, правоохранители задержали в ночном клубе Киева в Шевченковском районе 17 человек, у которых были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат. Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям.

В ходе обыска зафиксировано, что клуб функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии: в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.

По данным очевидцев, которые опубликовал "Центр информации по правам человека" в Facebook, задержание проводилось с грубым применением силы и избиением посетителей, обыскивали посетителей без понятых, во время рейда полицейские использовали грубую лексику.