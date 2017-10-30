"Не все уроки прошла, не от всего де*ьма избавилась": Могилевская рассказала, кто отправил ее за победой на "Танцы со звездами"

Украинская певица Наталья Могилевская, которая одержала победу на шоу "Танцы со звездами", рассказала, кто ей помог выиграть в соревновании среди танцоров. Об этом сообщает "Сегодня".

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"Изначально меня пригласили сидеть в кресле жюри, – на этом потрясающем, но очень скучном пьедестале, где обычно находиться грустно. Складывается ощущение, что весь праздник жизни проходит мимо тебя! Я очень рада, что мне дали возможность участвовать в этом шоу, танцевать. Я благодарна зрителям, которые меня поддерживали. Благодарна Богу за уроки, которые прошла. Было разное: и гнев, и амбиции, и в то же время – столько радости, красоты, потрясающих людей, живых, талантливых. Это было здорово! Я хочу поблагодарить своего учителя, просветленного индийского йога – Пайлота Баба Джи, который сказал: "Тебе нужно вернуться в карьеру! Не все уроки ты прошла, не от всего де*ьма избавилась. И самое главное – твоя миссия еще не реализована. Он благословил меня на победу в этом шоу, и я знала, что это будет победа над самой собой". И я хочу поблагодарить моего партнера – Игоря, потому что только с ним, именно таким настоящим, можно было пройти все трудности этого проекта", - призналась певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, что Наталья Могилевская в дуэте с Игорем Кузьменко победила в "Танцах со звездами" на телеканале "1+1". Известная певица к победе шла долго - это ее третье выступление в танцевальном конкурсе. Отметим, что певице удалось похудеть на 25 килограммов.