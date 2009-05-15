Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, под какую процентную ставку вкладчики проблемных банков могут переоформить свои депозиты

На данный момент статус участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц имеют 8 проблемных банков. Вкладчики этих финучреждений могут переоформлять свои депозиты на новых условиях, в том числе и по новым процентным ставкам. Правда, это вкладчикам совсем не на руку, так как процентные ставки по депозитам в этих банках с введением временных администраций снизились, а пролонгировать вклад на прежних условиях банки отказываются.

Родовид Банк

Финучреждение не выплачивает депозиты, срок которых истек, а только переоформляет их. В национальной валюте вклад можно переоформить на 9 или 12 месяцев, в иностранной валюте – только на год. Если до введения временной администрации банк предлагал до 24% годовых в гривне, то сейчас вклад в нацвалюте на год можно оформить под 13-15% годовых, в долларах – под 7-8%, в евро – под 4-5%. Вклады на 9 месяцев в национальной валюте принимаются под 8-10% годовых. Продлить депозит на старых условиях не получится. «Вклад можно только переоформить, при этом проценты по депозитам будут начисляться согласно новым условиям», – сообщили в колл-центре банка.

Родовид Банк предоставляет возможность переоформить старый депозит вместе с накопленными процентами по нему либо же без процентов. «Проценты по вкладу можно перечислить на карточку, с которой клиент сможет снимать по 50 гривен в день с банкомата либо на 300 гривен рассчитаться в торговой сети», – говорит сотрудник Родовид Банка.

«Киев»

Средства с депозитов, срок которых истек, и проценты по ним банк не выплачивает. Чтобы деньги на таких депозитах приносили доход, в «Киеве» предлагают переоформить вклад. Максимальные ставки по депозитам сроком на три месяца составляют 18,5% в гривне, 9,5% в долларах и 7,5% в евро. Доходность вкладов на год – до 22% в национальной валюте, 12% в долларах и 10% в евро.

«Арма»

До введения временной администрации (14 апреля) процентные ставки по вкладам в банке были заоблачные. Так, гривневый депозит в «Арме» можно было открыть под 27% годовых, долларовый – под 17%, вклад в евро – под 14%. Сейчас банк предлагает переоформить вклады на полгода всего под 17-19% годовых в гривне, под 8-10% в долларах или под 6-9% в евро. Депозит на 12 месяцев принесет большую доходность – до 18-20% в гривне, 9-11,5% в долларах и 7-9,5% в евро.

Захидинкомбанк

Выплаты депозитов и процентов по ним банк пока не производит. По окончании срока депозитного договора клиенту предлагают переоформить вклад. Минимальный срок, на который оформляется новый депозит, составляет три месяца, процентные ставки – до 17% в гривне, до 7% – в иностранной валюте. Депозит сроком на полгода банк привлекает под 18% годовых в гривне или 9% в инвалюте, на год – под 20% и 12% соответственно.

«Днистер»

Банк, в отличие от других проблемных финучреждений, опрошенных «Делом», не менял процентные ставки после прихода временного администратора. «Днистер» предлагает оформить депозит на срок от одного месяца до полутора лет. Ставки по одномесячным вкладам в гривне составляют 22% годовых, в долларах – 12%, в евро – 11,5%. На три месяца переоформить депозит можно под 25% в гривне и 13% в валюте. На год банк принимает гривню под 23%, доллар под - 14%, евро - под 13%.

Трансбанк

Снять средства с депозита, срок которого истек, в банке невозможно. Проценты по вкладам выдаются только по 100 гривен в неделю и лишь тем вкладчикам, у которых размер депозита не превышает 5 тысяч гривен. Переоформить вклад можно минимум на 3 месяца под 2-8% в гривне, 2-3% в долларах и под 1-2% в евро. Депозиты сроком на 370 дней финучреждение принимает под 18-24% годовых в гривне, 10-13% в долларах и 9-12% в евро.

«БИГ Энергия»

Депозиты, срок которых истек после введения временной администрации, банк не выплачивает, а предлагает переоформить. Так, вклады на три месяца сейчас принимаются под 14,5-15% годовых в гривне, 8-9% в долларах и 7-7,5% в евро. Депозит сроком на год можно переоформить под 18-18,5% в национальной валюте, под 12,1-12,3% в долларах и под 11,2-11,3% в евро.

БРР

Переоформить вклад в банке можно только на полгода или на год. Процентные ставки по полугодовым вкладам составляют 12,5% в гривне, 9% в долларах и 8% в евро, по депозитам на 12 месяцев – 20% в нацвалюте, 12% – в долларах, 11% – в евро.