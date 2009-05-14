Убийство, связанное с производством титана, было заказано из России

Работники УБОП Киевской области совместно с российскими правоохранительными органами разоблачили международную преступную группу, члены которой похитили и убили владельца предприятия «Фико», которое специализировалось на изготовлении титановой продукции, Виктора Федорова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области Сергей КОРНИЧ.

По словам С.КОРНИЧА, в марте этого года в правоохранительные органы обратился гражданин Федор ФЕДОРОВ и попросил принять меры по розыску его брата, который проживал в селе Крюковщина Киевской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий оперативники УБОП вышли на международную преступную организацию с коррумпированными связями, участниками которой являются преимущественно граждане Российской Федерации.

Милиция выяснила, что организовал группу уроженец Барабинска (Новосибирская область России) К. (1981 г.р.), который проживал в Киеве.

Деятельность группы была связана с захватом активов предприятий с миллионными товарооборотами при помощи рейдерских атак. Участники этой группы тщательным образом изучали финансово-хозяйственную деятельность предприятий, охрану, связи, конфликтные ситуации и т.п. Затем они разрабатывали план и условия реализации захвата.

Для легализации своих доходов и реализации товарно-материальных ценностей участники преступной группы приобрели и создали на территории Украины ряд предприятий.

Финансирование преступной организации осуществлялось гражданами Российской Федерации.

Установлено, что члены группы определялись, на каком предприятии будет осуществлен рейдерский захват, после чего проводилось юридическое оформление фиктивных документов, которые в дальнейшем позволяли распоряжаться имуществом и товарно-материальными ценностями. В случае сопротивления во время захвата злоумышленники похищали руководителей или владельцев предприятий для последующего убийства.

Как установили работники спецподразделения УБОП, с целью захвата и последующего ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Фико» похитили и убили ее владельца Виктора Федорова. Тело предпринимателя с помощью специалистов водолазной службы МЧС Украины в Киевской области было найдено в водоеме возле села Цибли Переяслав-Хмельницкого района. К телу была прикреплена 32-килограммовая спортивная гиря.

Кроме того, злоумышленники напали и на главного бухгалтера этого предприятия, которая вследствие этого получила тяжелые телесные повреждения.

В апреле текущего года была осуществлена попытка рейдерского захвата предприятия «Фико», но этому помешали работники столичной и областной милиции.

Правоохранительные органы задержали 37 человек и одного из участников преступной группы, гражданина России.

На сегодняшний день четверо участников и организатор группы арестованы.

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Украины.