В Житомире 28-29 октября проведут двухдневный семинар о молодежной организации "Пласт"

28-29 октября в Житомире состоится двухдневный семинар о крупнейшей молодежной организации страны «Пласт». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, семинар рассчитан на молодежь студенческого возраста, общественных деятелей, волонтеров, людей, которые работают в сфере национально-патриотического воспитания молодежи и работников образования.

«На семинаре каждый будете иметь возможность узнать больше о «Пласт», поставить пластунам вопросы относительно их деятельности, узнать на примере «Пласта», как работать с детьми и молодежью и хорошо провести время в веселой компании», - отмечают в горсовете.

Семинар состоится в Житомире на улице Михайловской, 7 (2 этаж) в помещении Центра развития местного самоуправления. Он начнется в 10 утра.

Участие в семинаре является бесплатным. Организаторы не обеспечивают участников питанием и жильем.

«Пласт» - Национальная скаутская организация Украины, цель которой - способствовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали.