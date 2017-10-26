Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах своего города? – опрос УНИАН

В течение последних месяцев общественность всколыхнули ряд резонансных преступлений, которые случились в разных городах Украины. Последний такой случай произошел 25 октября в Киеве, когда возле офиса телеканала Espreso.tv произошел взрыв, в результате которого погибли два и пострадали три человека, в том числе народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

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В то же время утром в тот же день, 25 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков хвастался уменьшением количества преступлений в Украине.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, чувствуют ли они себя в безопасности на улицах их городов.