Аваков похвастался снижением количества преступлений в Украине

За 9 месяцев 2017 правоохранители раскрыли 62% имущественных преступлений из числа всех зарегистрированных в Украине, тогда как в 2016 году этот показатель составил 47%.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на руководителя ведомства Арсена Авакова.

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«За 9 месяцев правоохранители раскрыли 6624 кражи из квартир и 72 428 краж, а это на 49% и на 22% больше, чем в прошлом году соответственно», - отметил он.

По словам министра, в текущем году наблюдается положительная тенденция уменьшения количества преступлений. В 2017 году также существует положительная тенденция уменьшения случаев преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений.

Полиция зарегистрировала 1477 преступлений с нанесением тяжелых телесных повреждений и 406 случаев тяжелых телесных повреждений с летальным исходом.