На юбилее Лободы в Москве засветились не только звезды: СМИ раскрыли детали вечеринки к 35-летию певицы (фото)

Скандальная украинская певица Светлана Лобода отпраздновала свой 35 день рождения в московском ресторане, куда пожаловало более 60 гостей. Поздравить певицу пришли не только сливки российского шоу-бизнеса, но и жена бывшего украинского нардепа Николая Мартыненко. Детальнее о гостях скандальной артистки пишет hellomagazine.com.

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Вечеринка состоялась в московском ресторане Modus. Среди первых гостей знаменитости на фото запечатлены мама Лободы Наталья, дочь Ева, продюсер и близкая подруга Нателла Крапивина, певцы Григорий Лепс, Александр Ревва, Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, исполнительница Глюкоза и другие.

Отмечается, что среди приятелей Лободы журналисты заприметили и Анну Мартыненко, жену бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Как пишет источник, женщина часто бывает на московских тусовках.

Как сообщалось ранее, Лобода не только принимала песенные поздравления от российских коллег, но и спела дуэтом с певцом и шоуменом Реввой.

В центре сцены был установлен 5-метровый портрет певицы - подарок одного из гостей вечера. Под конец пышного празднования в зал вынесли бело-золотой торт высотой с человеческий рост.