Лиф и огромная шляпа Лободы произвели фурор на песенном конкурсе "Новая волна" (фото)

Светлана Лобода поразила гостей песенного конкурса «Новая волна», появившись в смелом, откровенном и очень стильном наряде на красной дорожке.

Певица знаменита своим ярким стилем, сексуальностью и эпатажем, так что и в этот раз Лобода не изменила себе и блеснула на красной дорожке песенного конкурса «Новая волна», пишет издание "Лиза".

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В комментариях Instagram звезды, в основном, комплименты: «Шляпа – отпад», «Как всегда очаровательна Светлана», «Такая классная, всегда с высоко поднятой головой», «Вы изумительны. Шляпка просто супер». Встречались и не слишком лесные отзывы, вроде «Не шляпа, а блюдо для торта» или шутки про Незнайку, но люди, интересующиеся модой, знают, что в этом сезоне большие широкополые шляпы — самый пик трендов, так что Светлана в очередной раз прослыла модницей.

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