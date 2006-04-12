Россия пересмотрит цену на газ для Украины

"Цена на газ, поставляемый "РосУкрЭнерго" на Украину, в 95 долларов в нынешних условиях не является рыночной. Она действительна только на первое полугодие этого года. Именно этот срок действия цены был предусмотрен договором, который подписали "Газпром", "Нафтогаз Украины" и "РосУкрЭнерго" в январе 2006". Об этом заявил 11 апреля в Москве на встрече с группой украинских экономических журналистов заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM. А.Медведев подчеркнул, что "цена на второе полугодие станет предметом переговоров с украинской стороной. Окончательная цена будет зависеть от цены среднеазиатского газа". При этом Медведев отметил: "с начала года цены на газ на европейском рынке уже выросли на 20-30 долларов".

ИА "Регнум"