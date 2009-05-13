Ющенко провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 13 мая с.г. освободил Николая ГЕРАСИМЕНКО от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Следственного управления СБУ и утвердил в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Тексты соответствующих указов Президента Украины №№ 309/2009 и 310/2009 обнародованы на сайте главы государства.

Также Президент сегодня подписал указ №311/2009, в соответствии с которым Владимир ПОРОДЬКО назначен начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.