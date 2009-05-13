Ющенко провел кадровые перестановки в СБУ
17:57, 13 мая 2009Общество
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 13 мая с.г. освободил Николая ГЕРАСИМЕНКО от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Следственного управления СБУ и утвердил в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Тексты соответствующих указов Президента Украины №№ 309/2009 и 310/2009 обнародованы на сайте главы государства.
Также Президент сегодня подписал указ №311/2009, в соответствии с которым Владимир ПОРОДЬКО назначен начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.
Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
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