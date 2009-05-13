ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду пересмотрела прогноз падения мирового спроса на нефть в этом году до 1,57 млн. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривавшим спад на 1,37 млн. барр. в сутки. Как передает Reuters, об этом говорится в сообщении организации,.

Согласно новому прогнозу, спрос составит 84,03 млн. барр. в сутки.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть, поставляемую ее участниками, сократится в этом году на 2,2 млн. барр. в сутки, а не на 2,1 млн. барр., как в предыдущем прогнозе.

Картель снизил прогноз добычи странами, не являющимися его участниками, на 700 тыс. барр. в сутки - до 50,54 млн. барр., и сообщил, что добыча нефти ОПЕК, не считая Ирака, в апреле выросла на 220 тыс. барр. в сутки по сравнению с мартом - до 25,81 млн. барр. - первый рост по итогам месяца с июля 2008 года.

Борясь с падением мировых цен на нефть, достигших в июле прошлого года рекордных 147 долл./барр., ОПЕК сократила добычу на 4,2 млн. барр. в сутки с сентября прошлого года. В апреле страны ОПЕК соблюдали квоты на 77% по сравнению с 82% в марте.

Упав в декабре до 32 долл./барр., цена нефти растет, приближаясь сейчас к 60 долл./барр., но ОПЕК считает, что этот рост связан лишь с улучшением настроения инвесторов и не отражает реального соотношения спроса и предложения.

"Цены держатся выше 50 долл./барр. благодаря, в основном, рыночным настроениям, а не фундаментальным показателям. Значительные риски сохраняются, так как показатели нефтяного рынка несбалансированны вследствие продолжающегося сокращения спроса и роста предложения", - говорится в докладе организации.

Управление энергетической информации США (EIA) 12 мая с. г. вновь снизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году, на сей раз на 420 тыс. барр. в сутки - до 83,67 млн. барр. - минимального уровня за пять лет. Таким образом, EIA прогнозирует снижение спроса на 1,8 млн. барр. в сутки по сравнению с прошлым годом.