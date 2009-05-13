Сколько стоит анализ на содержание ГМО в продуктах и где его можно сделать

В Украине действует только четыре лаборатории для проведения анализов на содержание ГМО - в НП “Укрметртестстандарт”, в Институте экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя, Национальном университете биоресурсов и в ГП “Винницастандартметрология”.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник лаборатории молекулярно-генетических исследований Государственного предприятия “Укрметртестстандарт” Руслан ГОЛУБЕЦ, комментируя сегодняшнее решение Кабинета министров Украины о внедрении обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов во время производства отечественных продуктов питания.

По словам эксперта, Украине необходимо еще аккредитировать и открывать новые лаборатории, которые будут делать количественные и качественные анализы о содержании ГМО в пищевых продуктах. “На сегодняшний день наше предприятие справляется с заказами, однако для масштабов страны четырех подобных лабораторий мало", – заметил Р.ГОЛУБЕЦ.

На вопрос, сколько стоит создания и оборудование одной такой лаборатории, Р.ГОЛУБЕЦ, сообщил, что, в частности на конец 2006 года оборудование лаборатории ГП “Укрметртестстандарт” стоило 500 тысяч гривен. Он отметил, что сейчас скрининговое исследование на наличие содержания ГМО в пищевых продуктах стоит 495 гривен.

“В нашу лабораторию обращаются отечественные производители, их достаточно много. Они заинтересованы в таких испытаниях. Как правило, это производители, которые экспортируют свою продукцию за пределы Украины, в страны, где ведется контроль за продуктами с ГМО, где вопросы относительно маркировки ГМО законодательно урегулированы. Это – Россия, Беларусь, все страны ЕС”, - отметил Р.ГОЛУБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, правительство Украины приняло решение о введении обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов во время производства отечественных продуктов питания.

Как сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК, «мы (Минэкономики) предлагали внедрить маркировки продовольственных товаров, в которых есть ГМО больше 0,9%, - поскольку это существует в Европейском Союзе, но по предложению министра юстиции было принято решение, чтобы не устанавливать это решением Кабинета министров, а исходить из технических возможностей лабораторий, которые есть сегодня в Госпотребстандарте. Таким образом, любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначена на этикетках любого продовольственного товара отечественного производства». Он также сообщил, что стоимость маркировки и услуг анализа будет рассчитана Госпотребстандартом. Он отметил, что во время анализа для лабораторий прибыль предусмотрена не будет.

Отвечая на вопрос, достаточно ли лабораторий для проведения анализов на содержание ГМО, С.РОМАНЮК сказал: «Сегодня у нас есть такие лаборатории, я не могу сказать точную цифру, но такие лаборатории есть».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что после вступления в силу постановлением о маркировке, новые партии товаров должны соответствующим образом промаркировать, С.РОМАНЮК сказал: «Да, производители будут обязаны на этикетках помечать, присутствует ли в продукте ГМО, или нет, и в каком количестве».

Внедрение маркировки продукции, которая изготовлена с использованием генетически модифицированного сырья, откладывается с конца 2007 года, в частности, из-за отсутствия лабораторий для исследования продукции.

В ноябре 2008 года в Украине был принят государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), необходимо маркировать.

* * * ГМО (генетически модифицированы организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены с помощью методов генной инженерии для предоставления им определенных полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, которые отвечают за стойкость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям роста. Или в геном животных можно ввести модификации, которые дают возможность увеличить содержание полезных белков в молоке.

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для природного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации сейчас является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.