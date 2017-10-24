Полиция выставила охрану в больницах, где находятся пострадавшие в харьковском ДТП

Елену Зайцеву поместили в камеру с телевизором и всеми удобствами. В пенитенциарной службе рассказали, что в камере вместе с подозреваемой находятся еще 9 женщин. Все ранее не судимы. Условия, в которых держат Зайцеву, журналистам пообещали показать в четверг.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: стало известно, в какой камере содержат Зайцеву (видео)Тем временем из-за большого резонанса дела в больницах, где находятся пострадавшие в ДТП, полиция выставила охрану, говорится в сюжете ТСН.

Появилась она и у палаты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Он в этом деле пока что в статусе свидетеля. Попал в больницу с сотрясением мозга после аварии. Он утверждает, что правил не нарушал.