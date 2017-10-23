"Моя машина убила людей": приближенный к семье Зайцевых рассказал об откровениях виновницы ДТП

Виновница страшной аварии в Харькове Елена Зайцева осознает свою вину. Об этом рассказал близкий знакомый семьи Зайцевых, передает "Город Х".

Собеседник рассказал, что происходило на месте трагедии в первые минуты после ДТП, он знаком с семьей Зайцевых около 20 лет.

Он заявил, что когда водительницу «Лексуса» увезли на экспертизы, спустя несколько часов туда пришли активисты и потребовали пересдать кровь и мочу в их присутствии. Наблюдать за пересдачей допустили двух девочек-активисток.

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«А потом Алену забрали в СИЗО. Не разрешили даже, чтобы мать ей прокладки передала, простите за интимные подробности. Татьяна с первого дня рвалась помочь пострадавшим, оплатить лечение. Но в больнице полицейские не подпускали их к родственникам пострадавших. Выглядит как откуп? На наказание это уже никак не повлияет, спасать нужно тех, кого еще можно. Конечно, Таня в шоке. С одной стороны - дочь, и ее можно понять, любая нормальная мать будет пытаться спасти своего ребенка. С другой стороны – погибшие люди и весь этот ужас. Что они планируют? Ничего не планируют, все прекрасно понимают, что Алена виновата. Она и сама твердит: моя машина убила людей. То, что она будет отвечать за содеянное – ясно как белый день. Не понятно другое: почему водитель Туарега совсем избежал ответственности? Зайцевы надеются на результаты дорожной экспертизы, возможно, она что-то прояснит», - подытожил собеседник.

Под конец разговора харьковчанин добавил, что вся семья Зайцевых, возможно, любит лихачить: дескать, список дорожных нарушений «Лексуса», которые предъявили в суде, напрасно приписали Алене Зайцевой. Этой машиной, кроме девушки, пользуется и ее мать, и самый младший сын Зайцева.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вчера, 20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, которая управляла «Лексусом».

По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.