Билык рассказала о музыкальных группах для "обслуживания" и назойливом композиторе в парке

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как ей в молодосте пришлось уклоняться от назойливого композитора, передает ТСН.

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«Один композитор все водил меня по парку и хотел что-то, наверное, когда мне было 19 лет. Но я раскусила немножко этот момент и стала какие-то слова ему говорить о творчестве. Это называется „динамо“. Это — нормальное слово, оно мне нравится. Женщина должна быть умной и хитрой в этих ситуациях», — вспоминает певица.

Певица также напомнила, что в шоу-бизнесе существуют группы, которые специально созданы для «обслуживания». По словам Билык, девушки добровольно становятся участницами подобных коллективов.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Leo Park.

К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов. Они заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны. Несколько протестующих через забор, начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, почему помешала полиция.