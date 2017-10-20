ДТП в Харькове: Суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал автомобили

В ходе сегодняшнего заседания по делу смертельной аварии в Харькове, в которой погибли 5 человек, суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры. Кроме избрания меры пресечения подозреваемой Елене Зайцевой в виде ареста на 60 суток, суд лишил ее водительских прав, а также наложил арест на автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Об этом сообщает "112 Украина".

"Только закончилось заседание, судья удовлетворила все ходатайства прокуратуры - лишила Зайцеву права управлять транспортным средством до 19 декабря, и наложила арест на Lexus и Volkswagen Touareg, которые создали ДТП. У стороны защиты есть 7 календарных дней на обжалование судебных решений", - рассказал корресподент.

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Кроме этого, в сети появилась информация, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Однако в управлении СБУ данное сообщение не подтвердили, заявив, что мужчина никакого отношения к органу не имеет.

Как сообщал УНИАН ранее, суд в Харькове на 2 месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении ДТП с пятью погибшими.

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы. Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.