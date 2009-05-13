Сколько Нафтогаз заплатил Газпрому за апрель

За газ, потребленный в апреле с. г., НАК «Нафтогаз Украины» заплатил ОАО «Газпром» 650 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, эту цифру назвала сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что эта сумма была заплачена за 2,398 млрд. кубометров газа. Кроме того, отметила премьер, в апреле также был закачан определенный объем газа в подземные хранилища.

«Мы начали готовиться к осенне-зимнему периоду, заполнять наши хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз призвала потребителей газа рассчитываться за него своевременно, для того чтобы снять сложности с оплатой выкупаемого в России газа.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в газовой сфере в Украине ее правительство провело «массовую зачистку». «На сегодняшний день система обеспечения природным газом свободна от коррупции. Как когда-то, во время Второй мировой войны, проверяли минное поле, зачищали и ставили (таблички – УНИАН) "Мин нет", так сейчас у нас уже есть несколько территорий, в том числе и по обеспечению Украины природным газом, которые полностью свободны от коррупции, от злоупотреблений, от чиновничьей наглости прежней власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Украина и Россия договорились, что закачанные в апреле в украинские подземные хранилища 800 млн. кубометров газа будут оплачены Украиной услугами по транзиту российского газа в Европу.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, втором квартале 2009 года - 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.