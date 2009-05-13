Доверие к украинским банкам возвращается

В апреле впервые с начала финансового кризиса объем депозитов физических лиц в банках увеличился.

Чистый приток депозитов населения в прошлом месяце составил 1,13 млрд. грн, или 0,6%, и к началу мая общая сумма вкладов физлиц в коммерческих банках составила 192,5 млрд. грн., пишет газета «Дело» (№ 71 от 13 мая).

При этом наиболее динамично рос объем гривневых депозитов - за прошлый месяц он увеличился на 1,05 млрд. грн., в то время как вклады в иностранной валюте выросли всего на 76 млн. грн. (в гривневом эквиваленте).

В Нацбанке, пишет издание, считают, что чистый приток 1,1 млрд. грн. депозитов физлиц за последний месяц свидетельствует о постепенном восстановлении доверия со стороны населения как к украинской банковской системе, так и к национальной валюте. В свою очередь участники рынка отмечают, что доверие населения возросло по отношению не ко всей банковской системе, а только к небольшому числу стабильных банков.

«Апрельский прирост депозитов произошел благодаря совокупности ряда факторов - продолжительная стабильность курса гривни, отсутствие плохих новостей об украинском банковском секторе. К тому же почти все крупные банки запустили ряд краткосрочных депозитных программ и фактически начали беспрепятственно выдавать депозиты по первому требованию», - говорит аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Евгений ГРЕБЕНЮК.

То обстоятельство, что 93% чистого притока депозитов обеспечили именно гривневые вклады, эксперты объясняют двумя основными факторами: первый - уменьшение девальвационных ожиданий населения, второй - более выгодные условия по вкладам в гривне. «Люди успокоились и увидели, что доллар дорогой и его уже нет смысла покупать. К тому же сейчас в приличном банке по депозиту в гривне можно получить 22% годовых, в то время как по вкладу в иностранной валюте - не больше 12-14%, разница существенная», - объясняет председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН.

Слова банкира подтверждает и статистика НБУ - в апреле дефицит иностранной валюты сократился по сравнению с мартом в 3,4 раза - до 165 млн. долларов (разница между объемом проданной и купленной банками инвалюты на наличном рынке).

По мнению экспертов, апрельский приток депозитов физлиц не является случайностью и в дальнейшие месяцы эта тенденция должна сохраниться. «Положительного притока вкладов мы ожидали еще в январе этого года, но тогда газовый конфликт между Россией и Украиной вызвал панику у части населения. Если в ближайшие месяцы власть не допустит громких дипломатических скандалов или сильных экономических потрясений, то население продолжит нести деньги в банки», - считает Б.ТИМОНЬКИН.

Несмотря на позитивную динамику прироста вкладов населения, общего увеличения депозитной базы в украинской банковской системе в апреле достигнуть еще не удалось. Дело в том, что компании продолжали активно изымать деньги из банковской системы - объем средств на депозитных счетах юридических лиц в апреле сократился на 2,9 млрд. грн., что почти в 2 раза больше мартовского показателя.

Основная часть этой суммы пришлась на вклады в гривне - 2,88 миллиарда. «Большинство компаний испытывают сейчас недостаток ликвидности, и для того, чтобы продолжать свою основную деятельность, они вынуждены тратить ранее накопленные средства», - объясняет старший аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Евгений ГРЕБЕНЮК. По его оценкам, тенденция к сокращению оттока депозитов корпоративных клиентов может начаться только тогда, когда банки увеличат объемы кредитования юрлиц.