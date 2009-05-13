Минтранс намерен отпустить цены на купе и СВ

Отпустить цены на купе и СВ, на каждом железнодорожном вокзале построить автобусный и создать четыре сортировочных центра для "Укрпочты". Такие планы озвучил министр транспорта и связи Иосиф Винский.

Хотя реализация этих планов - дело недешевое, в Минтрансе убеждены: эти инвестиции оправданы. Автоматизированные сортировочные центры откроют в Киеве, Днепропетровске, Львове и Николаеве. Стоимость проекта - почти миллиард гривен и работы начнутся уже в этом году.

Минтранс планирует помогать в работе не только "Укрпочте", а и железной дороге. В ближайшее время тарифы на билеты в вагонах купе и СВ станут свободными. По схеме - чем меньше времени до поездки, тем выше цена.

А еще воплотят мировую практику: автовокзал на территории железнодорожного, чтобы людям удобно было добираться, если едут транзитом через город. На автовокзалах будут работать частные перевозчики, но право на перевозку получат только после прохождения тендера.

ICTV