Стоимость офисных помещений в Киеве (по районам)

Средняя стоимость офисных помещений в Киеве в апреле текущего года снизилась на 4,03% – до 1911 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, в апреле на рынке коммерческой недвижимости отмечалось увеличение по сравнению с мартом количества заявок на приобретение и аренду объектов коммерческого назначения. Количество сделок по продаже офисов выросло на 2,3%.

По данным компании, больше всего цены снизились в Святошинском (-11,79%) и Шевченковском (-8,64%) районах, в частности, в зоне низкой деловой активности Шевченковского района был наибольший спад (-13,29%). Практически стабильными были цены в Оболонском районе, где зафиксировано их увеличение в пределах 0,46%. Незначительным также было увеличение цен в Дарницком (+0,93%) и Днепровском (+0,81%) районах столицы.

Средняя стоимость квадратного метра офисных помещений в центре города составляет 4874 тыс. долл., в Голоссевском районе – 1629 долл., в Дарницком – 1063 долл., в Деснянском – 1020 долл., в Днепровском – 1065 долл., в Оболонском – 1514 долл., в Печерском – 2658 долл., в Подольском – 1714 долл., в Святошинском – 1616 долл., в Соломенском – 1319 долл., в Шевченковском – 2548 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость офисных помещений в Киеве в марте т.г. снизилась на 3,3% – до 2012 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.