МинЖКХ завершает формирование отраслевой инспекции

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) планирует на протяжении месяца-двух завершить формирование структурных подразделений Государственной жилищно-коммунальной инспекции во всех областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Орест ЛОТОЦКИЙ вчера на брифинге.

По его словам, уже завершено формирование центрального аппарата инспекции, назначены руководитель, его заместители, семь руководителей в областях, а в остальных регионах ведется работа по поиску кадров. Общая численность инспекции составит 320 человек.

О.ЛОТОЦКИЙ отметил, что инспекция сосредоточится на защите прав потребителей и предоставлении им качественных жилищно-коммунальных услуг в полном объеме. Он добавил, что создание инспекции – это серьезный способ влияния на коммунальные предприятия, монополистов, а также органы местного самоуправления. Кроме того, для усиления работы инспекции будет создан институт общественных инспекторов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением N 798 от 10 сентября 2008 года утвердил Положение о Государственной жилищно-коммунальной инспекции (Госжилкоммунинспекция) и внес соответствующие изменения в Положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

4 июня 2008 года Кабмин одобрил создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Начальником Госжилкоммунинспекции назначен Сергей ЗИМИН, его заместителем – Сергей КУЗНЕЦОВ.