Мировые цены на нефть повысились

00:57, 13 мая 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 мая на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 57,94 (+0,46) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,85 (+0,35) долл./барр.

 

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