Уровень компьютерного пиратства в Украине вырос

Уровень пиратства программного обеспечения (ПО) на персональных компьютерах (ПК) в Украине в 2008 году вырос на один процентный пункт - до 84%, по сравнению с 2007 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) со ссылкой на исследование компании IDC (США).

Исследование было проведено IDC в 110 странах мира, при этом, согласно исследованию, в половине из 110 охваченных исследованием стран мира уровень пиратства в 2008 году снизился, и только в 16-ти, в т.ч. и в Украине, – вырос.

По мнению главы Комитета BSA в Украине Даниила КЛЮЧНИКОВА, уровень пиратства в Украине остается очень высоким. Наиболее существенное его изменение было зафиксировано в 2005 году, когда уровень пиратства сократился до 85%, по сравнению с показателем в 91%, наблюдавшимся в 2003-2004 годах. С тех пор уровень компьютерного пиратства в Украине оставался практически неизменным на уровне 83-85%.

Высокий уровень влияет на доходы компаний отрасли. Так, по оценке IDC, потери отрасли от компьютерного пиратства в Украине в 2008 году составили 534 млн. долл. В то же время, исследование IDC показало, что снижение уровня пиратства может создать сотни тысяч рабочих мест, а также эффект для экономического развития, измеряемый в миллиардах долларов и сопровождаемый ростом налоговых поступлений, которые могут быть направлены на финансирование бюджетных программ и служб на местном уровне.

Согласно другим выводам IDC, среди 110 стран уровень пиратства ПО снизился в 57 странах, остался неизменным в 36 странах и вырос лишь в 16 государствах. Однако поскольку мировой рынок ПК рос быстрее всего в странах с высоким уровнем пиратства, то мировой уровень пиратства вырос в 2008 году на 3 процентных пункта - до 41%. В Центральной и Восточной Европе наиболее высокий уровень пиратства наблюдается в Грузии (95%), Армении (92%), Азербайджане и Молдове (обе – 90%). Страны с самым низким уровнем пиратства в регионе - Чехия (38%), Венгрия (42%) и Словакия (43%). Наибольших успехов добилась Россия, где за год уровень пиратства снизился на 5 п.п. - до 68% (а за 6 лет показатель снизился на 19 пунктов).

По данным IDC, хотя на развивающиеся страны приходится 45% мирового рынка ПК и комплектующих, их роль на мировом рынке ПО составляет менее 20%.

«Если бы вес этих стран на рынке ПО был таким же, как и на рынке компьютерной техники, то рынок ПО рос бы на 40 млрд. долл. в год. При этом снижение мирового уровня пиратства лишь на 1 процентный пункт в год добавило бы ИТ-отрасли доходов на 20 млрд. долл.», - отмечается в исследовании IDC.

Распространение доступа к Интернету будет расширять предложение пиратского ПО. В течение следующих пяти лет в развивающихся странах, по оценке IDC, в сеть выйдет еще 460 млн. человек. Наиболее высокий рост будет наблюдаться среди частных лиц и малого бизнеса, среди которых уровень пиратства обычно выше, чем среди более крупных предприятий и государственных учреждений.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance – ведущая организация, выступающая в поддержку безопасного и легального использования программного обеспечения в цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения и партнеров – производителей компьютерной техники, выражая эти интересы в работе с государственными органами и на международных рынках. Участниками BSA являются такие компании, как Adobe Systems Inc., Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik, Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla и The MathWorks.

Свою деятельность в Украине Business Software Alliance начала в 2008 году.

Компания IDC – ведущий глобальный поставщик информации о состоянии рынка информационных технологий, телекоммуникаций и бытовой техники. Компания имеет свыше 900 аналитиков в более чем 90 странах мира, в т.ч. и в Украине.