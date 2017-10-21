Младенца вчера на Оболони похитили супруги, потерявшие собственного ребенка - уполномоченный президента (фото)

Младенца вчера на Оболони похитили супруги, потерявшие собственного ребенка. Об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.

«Похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка», - отметил он.

Полиция рассматривает версию похищения младенца в Киеве как умышленное преступление. Предварительно, таким образом девушка хотела скрыть смерть своего ребенка. Об этом сообщил глава Национальной полиции Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

Так, согласно показаниям девушки, она потеряла ребенка месяц назад, выбросила его.

"Мы еще будем выяснить все эти события, так как в полиции Киева не зафиксировано найденных трупов младенцев в мусорнике. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила", - сказал он.

По словам Крищенко, задержанная путается в показаниях. Однако, предварительная версия есть.

"У нас версия, что она таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", - добавил он.

На данный момент ребенок передан родителям. Согласно заключению врачей, жизни младенца ничего не угрожает.

"В настоящее время могу сказать, что ребенку ничего не угрожает, он не пострадал, его передали родителям", - отметил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районные Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

Сегодня полицейские задержали женщину.