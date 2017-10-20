Государственный аудит организации "Евровидения" в Киеве выявил нарушения на сумму более 460 миллионов гривень

Государственная аудиторская служба выявила во время проведения "Евровидения" незаконные расходы и недополучение Национальной общественной телерадиокомпанией средств. Результаты ревизии опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что удалось предупредить незаконные расходы на сумму 2,8 млн грн в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг (работ), которые планировались исполнителями для предоставления Национальной общественной телерадиокомпании и еще не были оплачены. Госаудит также выявил нарушения при ведении бухгалтерии и при проведении закупок на общую сумму 468,7 млн грн.

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"Кроме того, встречные сверки у субъектов хозяйствования не подтвердили информацию, которая была ими оказана на тендер. Было установлено, что, не имея собственных возможностей оказать услуги в соответствии с условиями договора, некоторые победители тендеров привлекали субподрядчиков за меньшую цену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из предприятий закупило и арендовало металлодетекторы на сумму 1,2 млн грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду уже за 2,7 млн гривен.

Половина из потраченных средств (250 млн грн с 522 млн грн) направлено зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно, сообщила Государственная аудиторская служба.

Контрольное мероприятие проводилось в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и под личным его координированием.

О результатах ревизии проинформированы Кабинет Министров Украины и Госкомтелерадио. Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц ПАО «НСТУ», которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017».

Как отмечает служба, ранее продюсер "Евровидения" Павел Грицак заявил в СМИ, что аудиторы, которые проверяли организаторов конкурса, искажают действительность.