Продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак: Государственная аудиторская служба искажает действительность

Исполнительный продюсер песенного конкурса "Евровидение-2017" Павел Грицак обнародовал заявление, в котором отреагировал на появление в средствах массовой информации письма за подписью председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой. В нем речь идет о якобы выявленных многочисленных злоупотреблениях со стороны организаторов при проведении конкурса, а также об убытках, которые якобы были нанесены Государственному бюджету, сообщает Styler.

Грицак заявил о несогласии с данными выводами, если они действительно имели место (Государственная аудиторская служба в нарушение законодательно определенных сроков работала по этому делу почти 5 месяцев и до сих пор не предоставила по нему официальных выводов). Он пообещал предоставить свои комментарии в течение 24 часов с момента получения официальных выводов аудита.

В то же время Грицак сообщает о том, что немалое количество фактов, изложенных в письме Лидии Гавриловой, откровенно искажают действительность. Так, 3,6 миллиона гривен "незаконно потраченных средств на питание и транспорт" на самом деле не являются прямыми затратами НСТУ, а подлежат возврату Европейским вещательным союзом, к тому же эти расходы были оплачены не из государственного бюджета, а за счет средств, полученных от хозяйственной деятельности. Утверждение о подорожании стоимости услуг не соответствует элементарным постулатам экономики, поскольку все закупки происходили с соблюдением Закона Украины "О публичных закупках" и через систему Prozorro. Такие ложные выводы дискредитируют работу системы Prozorro, благодаря использованию которой, в частности, было сэкономлено на закупках товаров, работ и услуг более 29 млн. грн. Также продюсер привел ряд других фактов искажений.

Исполнительный продюсер "Евровидения" выразил надежду, что данное письмо является фальшивкой, поскольку в противном случае речь идет о нарушении Лидией Гавриловой законодательства и этики госслужащего.

Также Грицак напомнил, что песенный конкурс стал знаковым событием, которое посетили десятки тысяч гостей, а ТВ-аудитория составила сотни миллионов телезрителей. В течение 14 дней мая Украина была на первой строчке топовых позитивных новостей по всему миру. 92% иностранных гостей изъявили желание вернуться в Украину снова, а более 50% гостей сообщили, что уровень проведения конкурса превысил их ожидания. Организация песенного конкурса "Евровидение-2017", который на самом деле обошелся государственному бюджету в сумму лишь немногим более € 10 млн. (327 млн.грн.), стала едва ли не самой эффективной инвестицией в международный имидж Украины за последние годы.

Как ранее сообщали СМИ, недавно в Берлине Европейский вещательный союз вручил престижную награду "Хрустальный микрофон" исполнительному продюсеру "Евровидение-2017" Павлу Грицаку - за высокий уровень подготовки конкурса.