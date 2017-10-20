Председатель Житомирской ОГА Гундич утвердил план мероприятий до 2020 года по чествованию подвига участников Революции Достоинства

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич утвердил план мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни на период до 2020 года.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение Гундич подписал 17 октября.

Согласно документу, ежегодно в День Героев Небесной Сотни 20 февраля и в День Достоинства и Свободы 21 ноября в районных центрах, городах и поселках области должны проходить мероприятия, посвященные чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Участие в них примут представители органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты, военнослужащие, участники АТО, активисты, общественность, ученическая и студенческая молодежь, религиозные организации.

"Также управления культуры и образования и науки облгосадминистрации должны обеспечить проведение в учебных заведениях, военных частях, заведениях культуры тематических мероприятий о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 г. – феврале 2014 г., и об их участниках",- сообщают в пресс-службе ОГА.

Кроме этого, в области будут организовывать фотодокументальным выставки, экспозиции, тематические вечера, вечера-реквиемы, посвященные чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечению памяти Героев Небесной Сотни.

До 20 февраля 2018 года в учебных заведениях области должны создать постоянно действующие стенды, отражающие подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека.