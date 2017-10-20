Председатель Житомирской ОГА Гундич утвердил план мероприятий до 2020 года по чествованию подвига участников Революции Достоинства
До 20 февраля 2018 года в учебных заведениях области должны создать постоянно действующие стенды, отражающие подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич утвердил план мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни на период до 2020 года.
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение Гундич подписал 17 октября.
Согласно документу, ежегодно в День Героев Небесной Сотни 20 февраля и в День Достоинства и Свободы 21 ноября в районных центрах, городах и поселках области должны проходить мероприятия, посвященные чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Участие в них примут представители органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты, военнослужащие, участники АТО, активисты, общественность, ученическая и студенческая молодежь, религиозные организации.
"Также управления культуры и образования и науки облгосадминистрации должны обеспечить проведение в учебных заведениях, военных частях, заведениях культуры тематических мероприятий о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 г. – феврале 2014 г., и об их участниках",- сообщают в пресс-службе ОГА.
Кроме этого, в области будут организовывать фотодокументальным выставки, экспозиции, тематические вечера, вечера-реквиемы, посвященные чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечению памяти Героев Небесной Сотни.
До 20 февраля 2018 года в учебных заведениях области должны создать постоянно действующие стенды, отражающие подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека.