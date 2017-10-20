Дэвид Линч посетит Киев: культовый режиссер откроет свой фонд и пообщается со студентами

С 16 по 18 ноября режиссер Дэвид Линч посетит Киев. Цель визита — открытие украинского представительства фонда David Lynch Foundation, передает Realist.

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Благотворительная организация была создана в 2005 году. Сначала она занималась распространением практик трансцедентальной медитации в учебных заведениях.

Позже деятельность фонда распространилась до помощи людям, находящимся в «группе риска»: бездомным, ветеранам, заключенным и военным беженцам.

На концертах, организованных в пользу David Lynch Foundation, в разное время выступали Анджело Бадаламенти, Игги Поп, Кэтти Перри, Moby, Duran Duran, Maroon 5 и другие исполнители.

Дэвид Линч за два дня планирует провести ряд встреч со студентами, чиновниками, а также творческой элитой.

Точное расписание мероприятий пока что неизвестно.

Напомним, в прошлый раз постановщик «Твин Пикса» посещал Украину в 2009 году.