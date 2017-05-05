Дэвид Линч уходит из кино

Незадолго до выхода новых серий "Твин Пикса" легендарный американский режиссер Дэвид Линч объявил об уходе из кинематографа. Свое решение он объяснил разочарованием в индустрии - не готов подстраиваться под вкусы массового зрителя, а многие хорошие картины проваливаются в прокате. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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"Многое изменилось: столько великолепных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу - не то, чем я хотел бы заниматься", - сетует режиссер.

В беседе с австралийским изданием Sydney Morning Herald автор "Диких сердцем", "Шоссе в никуда" и "Малхолланд Драйв" сказал, что его последним проектом на большом экране так и останется психологический триллер "Внутренняя империя" 2006 года.

"Идеи - как дары, они диктуют все. Ты следуешь за идеей и уже не беспокоишься о форме и каких-то там правилах, ты остаешься верен своим мыслям", - раскрыл Линч журналисту свой взгляд на творчество.

При этом культовый сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" из начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском фестивале.

Президент телеканала Showtime Дэвид Невинс не раскрыл подробностей истории, хотя и посмотрел готовые серии раньше других.

"Мы все посмотрели... и то, что вы увидите в новом "Твин Пиксе" - это крышесносящий Дэвид Линч. На некоторые вопросы, которые остаются после просмотра классического сериала, в конце [нового сезона] дается ответ", - подогрел интерес поклонников Невинс.

Первая полнометражная лента 71-летнего ныне Дэвида Линча - "Человек-слон" - увидела свет в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль.

"Дикие сердцем" в 1990 году принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Линча четырежды номинировали на "Оскар". Помимо кинематографа, Линч также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.