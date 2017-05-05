Дэвид Линч уходит из кино
На Каннском кинофестивале состоится премьера новых серий "Твин Пикса".
Незадолго до выхода новых серий "Твин Пикса" легендарный американский режиссер Дэвид Линч объявил об уходе из кинематографа. Свое решение он объяснил разочарованием в индустрии - не готов подстраиваться под вкусы массового зрителя, а многие хорошие картины проваливаются в прокате. Об этом пишет Русская служба ВВС.
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"Многое изменилось: столько великолепных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу - не то, чем я хотел бы заниматься", - сетует режиссер.
В беседе с австралийским изданием Sydney Morning Herald автор "Диких сердцем", "Шоссе в никуда" и "Малхолланд Драйв" сказал, что его последним проектом на большом экране так и останется психологический триллер "Внутренняя империя" 2006 года.
"Идеи - как дары, они диктуют все. Ты следуешь за идеей и уже не беспокоишься о форме и каких-то там правилах, ты остаешься верен своим мыслям", - раскрыл Линч журналисту свой взгляд на творчество.
При этом культовый сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" из начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском фестивале.
Президент телеканала Showtime Дэвид Невинс не раскрыл подробностей истории, хотя и посмотрел готовые серии раньше других.
"Мы все посмотрели... и то, что вы увидите в новом "Твин Пиксе" - это крышесносящий Дэвид Линч. На некоторые вопросы, которые остаются после просмотра классического сериала, в конце [нового сезона] дается ответ", - подогрел интерес поклонников Невинс.
Первая полнометражная лента 71-летнего ныне Дэвида Линча - "Человек-слон" - увидела свет в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль.
"Дикие сердцем" в 1990 году принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Линча четырежды номинировали на "Оскар". Помимо кинематографа, Линч также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.