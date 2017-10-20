В Житомире стартовал второй открытый чемпионат кулинарного искусства "Chefs Battle 2.0" (фото)

Сегодня в Житомире в торговом центре «Метро» начал работу второй открытый чемпионат кулинарного искусства и сервиса «Chefs Battle 2.0».

Как передает корреспондент УНИАН, чемпионат проходит в рамках двухдневного праздника «GastroCity in Zhytomyr 2017».

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику кулинаров, которое ежегодно отмечают 20 октября (праздник был учрежден конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году - УНИАН).

Как отметил, открывая чемпионат, председатель Житомирской областной ассоциации кулинаров Украины Виктор Фиалковский, праздник проводят для пропаганды рационального, диетического и детского питания.

Он уточнил, что в рамках чемпионата пройдут мастер-классы по древней украинской кухни, по приготовлению стал из птицы, оригинальных блюд из рыбы и морепродуктов, и тому подобное.

Также в рамках мероприятия пройдут практические соревнования кулинаров по приготовлению ресторанных десертов и суши, из молекулярной кухни.

«В рамках практических соревнований официантов состоятся и «сервис-класс» по сервировке тематического стола, со складывания салфеток и подачи вина», - сообщил Фиалковский.

Он также представил почетное жюри конкурса, в которое вошли известные украинские рестораторы, преподаватели ресторанного бизнеса, технологи, частные предприниматели.

Как сообщал УНИАН, сегодня и завтра в Житомире пройдет кулинарный праздник «GastroCity in Zhytomyr 2017». Кроме мастер-классов известных кулинаров и дефиле в кулинарном одежде, в рамках этого мероприятия проведут презентацию туристического потенциала Житомирщины.