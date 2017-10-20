Испанский пример: врач рассказала, как работает медицина в стране Евросоюза

Медицина в Испании очень развита, но при этом на 100 процентов бесплатна – как первичная, и как вторичная, так и третичная звено. Зарплату врачам платит государство.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала испанский семейный врач Зоряна Николайчук, передает ТСН.

По ее словам, в Испании все граждане страны, а также иностранцы, имеющие право на медицинскую помощь и получают ее бесплатно.

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Но вместе с тем в Испании есть проблема с очередям "Для того, чтобы попасть к узкому специалисту, в некоторых госпиталях третичного уровня, можно ждать до месяца времени. Но это те случаи, когда можно ждать", - говорит Зоряна Николайчук.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла правительственный закон «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327), которым государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

Также парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).