Демьянюк будет экстрадирован из США в Германию завтра
19:52, 11 мая 2009Общество
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Адвокаты проиграли
В Германии Ивана Демьянюка ждет судебный процесс по обвинению в соучастии в убийстве в газовых камерах почти 30-ти тысяч евреев. В 1943-м году 23-летний Демьянюк в течение полугода служил надзирателем в составе войск СС в нацистском лагере в Польше. Многие его жертвы были выходцами из Германии.
Как напоминает ИТАР-ТАСС, прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест в марте этого года. В течение всего этого времени адвокаты Демьянюка пытались добиться отмены решения об экстрадиции их подзащитного.
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