Демьянюк будет экстрадирован из США в Германию завтра

В Германии Ивана Демьянюка ждет судебный процесс по обвинению в соучастии в убийстве в газовых камерах почти 30-ти тысяч евреев. В 1943-м году 23-летний Демьянюк в течение полугода служил надзирателем в составе войск СС в нацистском лагере в Польше. Многие его жертвы были выходцами из Германии.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест в марте этого года. В течение всего этого времени адвокаты Демьянюка пытались добиться отмены решения об экстрадиции их подзащитного.

Эхо Москвы