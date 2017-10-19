На медицинскую реформу в бюджете не заложено необходимое финансирование - нардеп (видео)

Медицинская реформа правительства, за которую проголосовал парламент, не является полноценной реформой. Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат группы "Партия "Відродження" Андрей Шипко, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла правительственный закон «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств», которым государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

Также парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы. Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).