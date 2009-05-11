Винница обзаведется своей «валютой»: номинал - 2 евро

В Виннице ко Дню Европы будет напечатана «винницкая валюта» номиналом в 2 евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела по делам семьи, молодежи и туризма городского совета Руслан АНФИЛОВ.

По его словам, второй год подряд по случаю празднования Дня Европы Винница будет иметь свою валюту. «Винницкая валюта» номиналом в два евро будет раздаваться жителям Винницы перед праздничными мероприятиями 16 мая.

В этом году «винницких денег» напечатано столько же, как и в прошлом - 1 тыс. экземпляров. "Этой тысячи на всех желающих их получить не хватит, но в этом и заключается ценность денег", - сказал Р.АНФИЛОВ. Он рассказал, что дизайн купюр разрабатывал Молодежный совет городского председателя, который остановился на функциональном стиле.

"На «Винницком евро» размещено название основной темы Дня Европы-2009 - Фестиваль современного городского европейского творчества «Живая Европа». Кроме этого, купюры будут содержать программу основных мероприятий. С помощью таких денег, как и в прошлом году, можно будет получать скидки в кафе и магазинах", - подчеркнул Р.АНФИЛОВ.

Он также отметил, что изюминкой «винницких евро» станет обратная сторона. "Поскольку одной из новинок праздника будет презентация объемных рисунков на асфальте, то оргкомитет решил разместить с обратной стороны объемные изображения. Суть объемных изображений заключается в том, что при обычном рассмотрении можно увидеть только фоновый рисунок. Но если приблизить изображение на 20-30 см к глазам, расслабить зрение и попытаться рассмотреть изображение везде, - можно увидеть объемную картину", - добавил Р.АНФИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году «винницкие деньги», которые были оформлены в виде флаеров, содержали в себе маршрутный лист мероприятий, происходивших в городе по случаю праздника, и давали возможность проголосовать за лучшую «живую скульптуру». Кроме того, с их помощью можно было получить скидку в отдельных магазинах и кафе города.

По словам Р.АНФИЛОВА, флаеры понравились не только жителям города, к нему обращались представители разных музеев денег, желающие иметь в своей коллекции и «винницкие евро».

По подсчетам, в прошлогоднем праздновании приняли участие около 30 тысяч жителей Винницы и гостей города.