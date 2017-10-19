У виновницы ДТП в Харькове Зайцевой есть сводный брат экс-прокурор времен Пшонки, который скрывается в Москве

У 20-летней Елены Зайцевой, которая стала виновницей жуткого ДТП в Харькове, есть сводный брат Дмитрий Зайцев, который во времена Пшонки работал заместителем прокурора Черкасской области. Об этом пишет «Эспрессо» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Издание пишет, что сейчас Дмитрий Зайцев скрывается в Москве.

"Известно, что Елена Зайцева – сводная сестра бывшего заместителя Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал пост в 2013 году. Он был люстрирован и сейчас он скрывается в Москве", - отметила Сарган.

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Отмечается, что Зайцев 2008-2010-го годов работал в Генпрокуратуре Украины. 2010-2011-м занимал должность прокурора Алушты и Симферополя. 2012 года был заместителем прокурора Одесской области. С марта 2013 года по распоряжению генпрокурора Виктора Пшонки был назначен заместителем прокурора Черкасской области.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек, еще 5 травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и наехал на толпу людей.

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