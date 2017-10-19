ДТП в Харькове: врачи сообщили об угрозе беременности женщины, пострадавшей во время аварии

Врачи подтвердили, что в результате аварии погибло пятеро людей, смерть шестого человека они не подтвердили, говорится в репортаже ТСН.

Читайте такжеДТП в Харькове: врачи прооперировали трех пострадавших, двое - в крайне тяжелом состоянииСейчас в больнице скорой помощи находятся четверо пострадавших. Двое из них - в крайне тяжелом состоянии. Это две женщины, они сестры. Женщины провели по несколько часов на операционном столе, у них травмы внутренних органов, черепно-мозговые травмы. После операции женщин поместили в реанимацию.

У двух других пострадавших не очень тяжелые травмы, у одного из них сломана нога.

Еще два человека находятся в областной клинической больнице. Среди них беременная на 20-й неделе. Травмы она получила не тяжелые, говорят врачи, однако из-за стресса есть угроза потери ребенка. Сейчас врачи делают все возможное чтобы избежать этого.