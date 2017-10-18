Среди обломков и руин: журналисты показали, как живут в селе под Калиновкой после взрывов (видео)

Рядом с обломками и руинами живут жители пострадавших от взрывов в Калиновке сел.

Как говорится в сюжете ДжеаДАІ, людей фактически оставили сам на сам с проблемами, помогают им только волонтеры.

Жители Павловки, что вблизи печально известной Калиновки рассказывают о взрывах со слезами на глазах. По их словам, в селе 1500 дворов, из которых 900 с лишним имеют повреждения.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили преступников, которые вымогали деньги под видом коллекторов

Многочисленные спецкомиссии обещали людям все починить, однако после нескольких недель местные получили помощь только от волонтеров. Последние привезли в село шифер, одежду и продукты.

Сейчас в каждом втором доме в Павловке латают крыши. Однако встречаются и такие здания, где ремонтировать вообще нечего.

Как говорится в сюжете, последствия взрывов в Калиновке – это единственный случай, когда государство пообещало полностью компенсировать людям убытки.

В результате взрывов на складе боеприпасов на Калиновском военном арсенале на Винниччине пострадали около 2 тысяч жилых домов.