Устроили допрос с пристрастием: творцы программы о родившей львовской школьнице могут оказаться на скамье подсудимых

На телеканале "Интер" вышел сюжет о 12-летней маме, который нарушает права девочки. Как считает представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина, не исключен судебный иск, пишет "Детектор медиа".

На телеканале вышло две серии ток-шоу "Стосується кожного" про 12-летнюю шестикласницу из Борислава Львоской области, которая в сентябре этого года родила ребенка. В программе авторы пытались установить личность отца, о чем они заявляли еще в пресс-релизе.

"Мы видим в сюжете и в его подачи, которая уже дважды состоялась на телеканале "Интер" в программе "Стосується кожного", нарушение прав 12-летней девочки.

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Речь идет о "нескольких аспектах", - отметила Аксана Филипишина. По ее словам, представители детей нарушают их права на честь, достоинство и конфиденциальность, когда дают согласие на участие в подобных шоу. "В рамках этой программы, на наш взгляд, журналист допустил нарушение журналистской этики и взял на себя функции следователя. Он в пределах эфира ставил ребенку вопросы, которые обычно ставит следователь: кто это делал, сколько раз делал, в какой обстановке, наедине или кто-то был дома, а ты кричала или не кричала, а ты звала на помощь или нет, а сколько раз это происходило? Это недопустимые вещам", - отметила Филишина. Она рассказала, что телеканалу "Интер" в святи с этим направлено обращение.

Кроме того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания попросили провести проверку. "Я не исключаю (это еще не решенный вопрос, мы еще его изучаем) возможного иска к телеканалу "Интер" со стороны Уполномоченного в интересах этого ребенка о защите его чести и достоинства, поскольку законный представитель, на наш взгляд, действовал вопреки интересам ребенка", - добавила Аксана Филипишина.