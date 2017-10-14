Мама в 12 лет: история со школьницей-роженицей на Львовщине получила скандальное продолжение

Тест ДНК показал, что парень, которого 12-летняя роженица из Львовской области назвала папой ребенка, - не отец. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист-криминолог Анна Маляр.

По ее словам, полиция открыла уголовное производство по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим половой зрелости.

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"Круг подозреваемых широк - три мужчины, которые являются членами семьи этой девочки. Они все трое сегодня были в студии и девочка сказала, что среди них как раз и есть отец ребенка", - рассказала Маляр.

Как сообщал УНИАН, во Львове 22 сентября в одном из родильных домов города 12-летняя жительница Дрогобычского района родила мальчика.

Вскоре стало известно, что полиция Львовщины открыла уголовное производство в отношении отца ребенка, которого родила 12-летняя школьница.