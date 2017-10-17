Под Радой снова произошли столкновения между протестующими и полицией

Под зданием Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает Громадське.

За информации издания, потасовка началась между представителями батальона «Донбасс» и правоохранителями, которые дежурят на месте.

Читайте такжеПод Радой появилась первая баррикада (видео)

Конфликт возник из-за того, что полиция начала убирать сетку, которую разместили протестующие.

На месте присутствует народный депутат Юрий Деревянко, а также Егор Соболев и Семен Семенченко от «Самопомочи».

Как сообщает 112 Украина, на данный момент повалили забор, который стоял возле здания Верховной Рады в течение дня. Отмечается, что во время противостояния со спецназовцев срывали каски.

"К забору, который контролировали митингующие подошли с десяток полицейских, которые заявили, что с этого момента они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию городка и выходить из него. Через три минуты к забору со стороны ВР подошли около ста спецназовцев - они пытались то ли пройти через забор, то ли оттеснить митингующих, поэтому начались схватки", – сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, утром под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.