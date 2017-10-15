Автозак, потасовки протестующих с полицейскими и задержания: как прошел концерт Бабкина в Запорожье (фоторепортаж)

В субботу, 14 октября, перед началом концерта Сергея Бабкина под концертным залом им. Глинки в Запорожье собрались несколько десятков протестующих.

С целью не допустить столкновений более 20 полицейских оцепили территорию и подогнали автозак, проверяя всех с металлодетекторов, передает местный сайт Zanoza.

На протестную акцию горожане вышли из-за гастролей Бабкина по территории Крыма и России. Несколько дней назад перед выступлением в Днепре артист признал Россию страной агрессором, а Крым - оккупированной территорией. В Запорожье от певца требовали того же.

Активисты выкрикивали всем, кто проходил на концерт с билетами, "Ганьба" и "Предатели Украины".

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Как сообщил замначальника областного управления Нацполиции Александр Панченко, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими. Скорее всего, они заплатят минимальный штраф — 51 гривну.

Со слов лидера запорожской ячейки "Правого сектора" Александра Тарана, который попал в зал, купив билет, певец просто поприветствовал публику и начал вести концерт, не выполнив поставленных требований.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, концерт Сергея Бабкина во Львове 7 октября так и не состоялся. Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с блокировщиками.