Марш УПА в Киеве показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

В Киеве прошло шествие "Марш славы героям", посвященное 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины. Фото заката с высоты птичьего полета показал "Апостроф".

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В шествии приняли участие около 10 тысяч человек. Люди несли факелы и выкрикивали патриотические лозунги. Шествие прошло по центральным улицам Киева.

Как сообщала полиция, участие в "Марше славы героям" в Киеве приняли около 10 тыс. человек, мероприятие прошло без нарушений правопорядка. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий, сообщили в столичном главке НП.