В Сумах по случаю Дня защитника Украины состоялся торжественный марш воинских подразделений

В Сумах сегодня, 14 октября, по случаю Дня защитника Украины на площади Независимости состоялся торжественный марш воинских подразделений, в котором приняли участие более 400 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном марше под знаменами боевых частей и под музыку военного оркестра были задействованы представители Вооруженных Сил Украины, военных комиссариатов, Национальной гвардии, Нацполиции, пограничных войск, кафедры военной подготовки Сумского государственного университета и государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко.

Начался День защитника Украины молебнами в храмах за украинское войско, а официальные мероприятия - с возложения цветов к могилам бойцов, погибших в зоне АТО, памятным знакам в честь Героев Небесной Сотни, погибших в боевых действиях на территории других стран, братской могиле «Мать-родина», борцам за обретение и отстаивание государственности, независимости и территориальной целостности Украины. Траурные мероприятия завершились у мемориального комплекса «Вечная Слава».

После этого сумчане и военные колонны прошли на площадь Независимости, где состоялся молебен за Украину и торжества «С праздником мужества и отваги!». В этих мероприятиях приняли около двух тысяч человек - руководители города и области, военнослужащие, волонтеры, представители трудовых коллективов, общественных организаций, ветераны, молодежь и духовенство.