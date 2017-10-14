В Днепре прошел масштабный военный марш (фото, видео)

14 октября отмечается День Защитника Украины. В честь праздника в центре Днепра прошел масштабный военный марш. Об этом сообщает местное издание 056.

«Сегодня у нас двойной праздник — Покрова и День наших защитников. К сожалению, сегодня приходится также вспоминать тех, кто погиб, защищая Родину. Но мы также чтим тех, кто продолжает стоять на страже. Мы склоняем голову и перед живыми, и перед мертвыми, потому что сегодня мы живем в мире », - отметил первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

К военному маршу присоединились курсанты Университета внутренних дел, полиция, сотрудники ГосЧС, бойцы АТО, семьи погибших — в общей сложности более тысячи человек. Торжества начались с присяги полицейского. 344 курсанта Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу на верность украинскому народу.

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После торжественного построения колонны военнослужащих прошли по площади между Днепропетровской облгосадминистрацией и областным советом.

Далее подразделения в сопровождении полиции вышли на центральный проспект им. Яворницкого, по которому прошли до исторического музея.