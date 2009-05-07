Луценко с сыном ранили четырех полицейских - ВВС

В драке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко с немецкими стражами порядка в аэропорту Франкфурта были ранены четверо полицейских. Об этом украинской службе ВВСзаявил спикер полиции города Юрген Линкер.

«В целом транзитная территория не входит в сферу нашей ответственности. У нас еще не было ни одного случая, когда бы мы вынуждены были действовать на этой территории. Ведь это формально даже не территория Германии. Но, ввиду ситуации, которая произошла в ночь с четвертого на пятое мая, мы посчитали целесообразным оказать помощь. Ведь ранены четверо полицейских», - рассказал правоохранитель...