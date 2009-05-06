Полиция Франкфурта заявляет, что против Луценко и его сына применили силу

Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на газету “Bild”, Ю.ЛУЦЕНКО провел полдня в отделении полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения со стражами порядка. Как пишет газета, Ю.ЛУЦЕНКО и его 19-летнего сына Александра из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул. Украинцы устроили скандал, грубо ругались, бросали в сотрудников правоохранительных органов свои мобильные телефоны и дрались, пишет издание.

Полиции пришлось вызывать подкрепление и применить силу. Как сообщает газета, особенно агрессивно вел себя сын министра, и на него даже надели наручники. В полицейском участке у ЛУЦЕНКО-младшего зафиксировали содержание алкоголя в три промилле. Министру удалось избежать теста на алкоголь, предъявив дипломатический паспорт, пишет издание.

Около полуночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер ГЕФНЕР, пишет “Bild”. В беседе с немецким коллегой, которая, по информации издания, длилась около часа, Ю.ЛУЦЕНКО удалось «замять» инцидент и избежать письменного отчета о происшествии.

В президиуме полиции Франкфурта-на-Майне «Немецкой волне» подтвердили, что инцидент с украинским министром в понедельник имел место. Немецкие стражи порядка опровергают информацию о том, что инцидент якобы был «замят». «Это правонарушение зафиксировано в установленном порядке и в отношении него будут осуществлены все процессуальные меры», - сообщил пресс-секретарь франкфуртской полиции. «Все факты, изложенные в газете “Bild”, мы подтверждаем, кроме информации о количестве промилле в крови задержанного», - сказал пресс-секретарь, сообщает “Немецкая волна”.