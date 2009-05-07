Трагедия в Днепропетровске: 9 погибших, 11 потерпевших

В Днепропетровске из-за пожара в зале игровых автоматов на проспекте Гагарина, 127, который произошел сегодня в 00.45, погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

Шестерых пострадавших с ожогами госпитализировали в ожоговый центр 2-й городской больницы, остальные 5 - с отравлением чадным газом в больницу им. Мечникова.

По словам представителя ГУ МВД, предварительно известно, что перед пожаром на месте трагедии послышался «хлопок».

Зал игровых автоматов площадью 80 метров квадратных расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. Пожаром повреждены 60 игральных автоматов и внутренняя отделка помещения.

Пожар ликвидирован подразделениями МЧС.

Фото УНИАН