На Оболони отключили горячую воду

5 мая районная котельная «Днепроводская» в Оболонском районе Киева была отключена от газоснабжения, вследствие чего без горячего водоснабжения остались 23 потребителя района, из которых 21 жилой дом, школа и детский садик на улицах Днепроводская, 8 Марта, Джерельная, переулок Джерельный.

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

По информации компании, давление газа, как и в прошлый раз – 21 апреля, прекращено представителями “Киевоблгаза” из-за долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» в размере 508 млн. грн. Котел, который находился в работе для обеспечения киевлян горячей водой, отключен в результате действия противоаварийной автоматики.

«Киев – мегаполис, который активно растет и использует сегодня газа на 90 млн. грн. в месяц, а в зимний период – около 500 млн. грн. в месяц. Уплаты населения, к сожалению, не являются стопроцентными, к тому же разнесены на протяжении года. Киевская городская власть до сих пор должна “Киевэнерго” около 990 млн. грн. за разницу между существующими тарифами и себестоимостью производства тепловой энергии”, - заявил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

Он также отметил, что компания имеет значительные расходы и обязательства, в частности, налоги, выплата зарплаты 14 тыс. работникам, ремонты, кредитные выплаты и пр. Кроме того, недавно “Киевэнерго” выплатило очередной транш кредита Всемирного банка в размере 58 млн. грн., выполняя таким образом свои обязательства по Проекту расширения и реабилитации теплоснабжения Киева.

Ранее компания сообщала, что непосредственно «тело» кредита Всемирного банка составляет 35 млн. грн., проценты - 20 млн. грн., и 3 млн. грн. – выплаты Министерству финансов за предоставление государственных гарантий для получения кредита.

Кредит Всемирного банка получен “Киевэнерго” в 1998 году под Проект по реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения Киева, в котором в равной степени задействованы энергокомпания и городская власть столицы. Предусматривалось, что на полученные средства будет проведена комплексная реконструкция тепловых сетей и котельных, установление приборов учета тепловой энергии. Общая сумма кредита составляла 160 млн. дол. На сегодня АК «Киевэнерго» выплачено 50 млн. дол. Остаток кредита в размере 110 млн. дол. компания должна оплатить до 2018 года.